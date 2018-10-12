Радий Хабиров будет представлен в качестве врио главы Башкирии завтра

Завтра, 13 октября, в Уфе должно пройти официальное представление Радия Хабирова в качестве нового врио главы Башкирии. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свои информированные источники.

- Радия Хабирова, назначенного вчера Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Башкирии, официально представят администрации и правительству региона завтра. Ожидается, что сегодня вечером господин Хабиров прилетит в Уфу, - говорится в сообщении.