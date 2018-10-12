Радий Хабиров будет представлен в качестве врио главы Башкирии завтра
Сегодня, 10:22ПолитикаТатьяна Майорова
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Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники.
Сюжеты: Власть без цензуры
Завтра, 13 октября, в Уфе должно пройти официальное представление Радия Хабирова в качестве нового врио главы Башкирии. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свои информированные источники.
- Радия Хабирова, назначенного вчера Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Башкирии, официально представят администрации и правительству региона завтра. Ожидается, что сегодня вечером господин Хабиров прилетит в Уфу, - говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 11 октября, бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о своем желании уйти в отставку. В тот же день указом главы государства Владимира Путина был назначен врио главы Башкирии Радий Хабиров.
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