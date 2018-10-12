Муртаза Рахимов поздравил Радия Хабирова с назначением на пост руководителя Башкирии

Сегодня, 12 октября, сайт Proufu.ru опубликовал мнение первого президента Башкирии Муртазы Рахимова об отставке Рустэма Хамитова с поста главы Башкирии и назначении Радия Хабирова временно исполняющим обязанности главы республики.

Муртаза Рахимов отметил, что у Радия Хабирова будет непростая задача - сформировать рабочую команду. И это должны быть не приспособленцы, а хозяйственники.

- Как мне кажется, следует обратить внимание, прежде всего, на сельское хозяйство. Это и работа, и село, прекращение оттока населения. Другие отрасли в большей степени контролируются федералами или крупным бизнесом. А сельское хозяйство свободно с точки зрения приложения усилий и может стать буксиром для республики, - считает Муртаза Рахимов.

По его словам, Радий Хабиров неконфликтен для республики.

- У нас в один момент были сложности в отношениях, инициированные третьими лицами из состава тогдашнего правительства. Но конфликт давно исчерпан, - уточнил Муртаза Рахимов. - Я это говорю к тому, что республика может объединиться под его руководством. Он, прежде всего, местный, как управленец, он вырос здесь и хорошо знает республику. По сравнению с ушедшим главой это сформировавшийся государственный деятель с огромным хозяйственным и политическим опытом. Он не отдалился от людей, очень близок к молодежи.

Муртаза Рахимов подчеркнул, что в возрасте Радия Хабирова и с его профессионализмом сделать многонациональный Башкортостан процветающим регионом станет главной задачей.

- Все мы должны ему в этом помочь. Пожелаем ему в этом созидательном деле удачи! – призвал Муртаза Рахимов.

Также первый президент республики направил телеграмму в адрес Радия Хабирова и президента России Владимира Путина.