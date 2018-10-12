Глава МИД Киргизии уходит в отставку
Сегодня, 17:02Политика
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Сотрудники МИД Киргизии сообщили, что глава их ведомства Эрлан Абдылдаев попросил президента страны освободить его от занимаемой должности.
Глава государства просьбу Абдылдаева удовлетворил. Об этом 12 октября пишет газета «Известия».
Решение об отставке Абдылдаев принял после того, как посол Киргизии в Корее Кылычбек Султан рассказал о нарушениях, происходивших в посольстве Киргизии в Малайзии в 2015–2016 годах. В то время руководителем данной дипмиссии был как раз Эрлан Абдылдаев.
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