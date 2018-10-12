Глава МИД Киргизии уходит в отставку

Решение об отставке Абдылдаев принял после того, как посол Киргизии в Корее Кылычбек Султан рассказал о нарушениях, происходивших в посольстве Киргизии в Малайзии в 2015–2016 годах. В то время руководителем данной дипмиссии был как раз Эрлан Абдылдаев.