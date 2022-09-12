Власти объяснили семилетнее отсутствие школы в Башкирии поиском денег

Образовательные объекты — школа на 1225 мест и детский сад на 260 мест — обещают построить в селе Мариинский Стерлитамакского района с 2015 года.

Власти Башкирии объяснили отсутствие школы на 1225 мест и детского сада на 260 мест в селе Мариинский Стерлитамакского района поиском финансирования. Как сообщили Mkset в администрации муниципалитета, потребность в данных образовательных объектах в микрорайоне Лазурный действительно имеется. В частности, необходимые документы были направлены в Министерство образования Башкирии еще в 2020 году. В ведомстве же корреспонденту Mkset заявили, что на данный момент ведется работа по определению источников финансирования разработки проектно-сметной документации по данным объектам. Так, в случае выделения дополнительных средств и включения объектов строительства в селе Мариинский в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, то проектно-изыскательные работы могут начаться в 2023 года, а строительно-монтажные — в 2024–2025 годах. Напомним, что речь идет о школе и детском саде в микрорайоне Лазурный села Мариинский Стерлитамакского района. Образовательные объекты местные жители ждут с 2015 года, однако вот уже 7 лет на месте обещанной школы — пустырь. Между тем, в микрорайоне проживают семьи с детьми и отсутствие как школы, так и детского сада ощущается местными жителям остро. Примечательно и то, что на месте будущих объектов уже размешена мемориальная доска, на которой сообщается, что обещанная школа должна будет носить имя Героя Российской Федерации, военного летчика Пешкова Олега Анатольевича. Мужчина погиб в 2015 году на территории Сирийской Арабской республики.

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