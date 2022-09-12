«Единая Россия» победила на региональных выборах в сложных регионах Сибири и Дальн

Единороссы обсудили первые результаты прошедшего с 9 по 11 сентября голосования. По словам Андрея Турчака, секретаря генсовета «Единой России», положительный исход выборов говорит о том, что партия сделала выводы и провела работу над ошибками.

В не самых простых для «Единой России», по итогам прошлых голосований, административных центрах в этот раз партия получила в сумме 81% мандатов на выборах в гордумы. Этот показатель оказался даже выше, чем по выборам в заксобрания, где у единороссов 79,9% мандатов. Никаких отличий между регионами РФ, где проводили выборы по мажоритарной системе, и областями, где голосовали по смешанной, не выявлено — ЕР практически повсюду получила большинство голосов. В Кировской области отмечалась высокая конкурентность кампании. Из 36 мандатов ЕР были отданы 23 (64%), партия оставила позади своих главных конкурентов, опередив их более чем в два раза. Подобные результаты продемонстрировали также Владивосток, Ярославль, Омск и Барнаул, несмотря на то что в 2021 году »Единая Россия» проиграла в этих административных центрах по спискам в Госдуму, сообщает rostovgazeta.ru. Партия продолжает планомерное обновление своего состава. 75% представителей от ЕР в первый раз выдвинули на выборах свои кандидатуры. Это означает, что по окончании избирательной кампании произойдет замена свыше половины спикеров заксобраний и как минимум третьей части глав гордум. Обновления касаются и губернаторского корпуса. От »Единой России» на выборы было представлено тринадцать кандидатур, также партия поддержала еще двух кандидатов — в Ярославской области и Республике Марий Эл. Все они одержали победу в первом туре. Кроме того, секретарь генсовета рассказал об успехе ЕР в Сибири и в Дальневосточном регионе, где обычно партию получает меньшее количество голосов избирателей. Как сообщает сайт ER.RU, тенденции этого года диаметрально противоположные. Нынешняя избирательная кампания была проведена без грубых нарушений. Прозрачность выборов поддерживали наблюдатели от ЕР — на избирательных участках Российской Федерации трудились свыше 42 тысяч человек. Пройдя обучение по правовым аспектам голосования, наблюдатели отправились на региональные участки, чтобы следить за процессом проведения выборов. Основная часть сообщений о нарушениях с избирательных участков, зафиксированных в публичном пространстве, не нашла подтверждений.

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