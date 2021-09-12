Опубликовано расписание раздачи браслетов со скидками для избирателей в Башкирии

На днях стало известно, что в период предстоящих выборов с 17 по 19 сентября на избирательных участках Башкирии будет действовать акция «Рахмат», суть которой заключается в предоставлении скидок в магазинах, кафе, кинотеатрах, музеях и других предприятиях сфер бытового обслуживания и досуга. Об этом сообщили в столично

Такая акция пройдет уже в третий раз. Каждому избирателю, пришедшему на выборы, вместе с бюллетенями для голосования за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Уфимского горсовета вручат бумажные браслеты, по которым можно будет получить скидки. Акция «Рахмат» организуется Союзом предпринимателей. Размер скидок колеблется от двух до десяти процентов, сроки их действия также варьируются. Важно отметить, что раздача бумажных браслетов, как сообщили организаторы акции, не будет идти постоянно, для нее отведены определенные дни и часы. Расписание раздачи браслетов и полный список участников акции должен быть опубликован на сайте рахмат102.рф. Напомним, выборы будут проходить в течение трех дней, власти объяснили это желанием избежать скопления большого количества избирателей на участках для голосования и опасностью распространения коронавируса. Однако представители практически всех партий, участвующих в выборах, сочли такую меру уловкой, позволяющей фальсифицировать результаты голосования, и намерены установить контроль за ходом выборов.

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