В РФ обеспокоены планами Японии по сбросам в океан воды с АЭС

Во время обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, дипломат Михаил Кондратенков от лица всей делегации РФ выразил обеспокоенность планами японцев сбросить в океан воду с «Фукусимы».

Дипломат призвал японские власти к проявлению максимальной прозрачности в связи с указанными действиями. Кондратенков считает, что Токио должно предоставить заинтересованным державам разрешение на наблюдение за данными действиями, информирует Russian.rt.com. Также сообщалось, что по словам Акихито Като, руководителя профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries, страна планирует запуски других АЭС. Так государство пытается снизить зависимость от российского топлива. В июне японское правительство решило снять статус аварийности с нескольких районов поселка Окума, находящихся поблизости «Фукусима-1».

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