В РФ обеспокоены планами Японии по сбросам в океан воды с АЭС

В РФ обеспокоены планами Японии по сбросам в океан воды с АЭС
В РФ обеспокоены планами Японии по сбросам в океан воды с АЭС
Вчера, 15:26ПолитикаФото: piqsels.com
Во время обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, дипломат Михаил Кондратенков от лица всей делегации РФ выразил обеспокоенность планами японцев сбросить в океан воду с «Фукусимы».

Дипломат призвал японские власти к проявлению максимальной прозрачности в связи с указанными действиями. Кондратенков считает, что Токио должно предоставить заинтересованным державам разрешение на наблюдение за данными действиями, информирует Russian.rt.com.

Также сообщалось, что по словам Акихито Като, руководителя профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries, страна планирует запуски других АЭС. Так государство пытается снизить зависимость от российского топлива.

В июне японское правительство решило снять статус аварийности с нескольких районов поселка Окума, находящихся поблизости «Фукусима-1».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы