В дипмиссии РФ американских журналистов призвали прекратить русофобские высказывания

В дипмиссии РФ американских журналистов призвали прекратить русофобские высказывания
В дипмиссии РФ американских журналистов призвали прекратить русофобские высказывания
Вчера, 15:08ПолитикаФото: pxhere.com
СМИ США должны перестать транслировать ложную информацию об обстрелах Запорожской атомной станции ВС РФ, заявили представители посольства России в Вашингтоне.

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к ООН и Международному агентству по атомной энергии с просьбой об осуждении преступлений киевской власти. Дипломаты требуют принять меры и остановить критически опасные провокации на украинских радиационных объектах.

Также сотрудники посольства обратились к журналистам США с требованием о прекращении русофобских умозаключений, информирует Russian.rt.com.

По словам Скотта Риттера, бывшего офицера разведслужбы США, обстрелы, которые ВСУ ведут по территории ЗАЭС, опасны не только для Украины, но и для всей планеты. Кроме того, американский президент Байден может надавить на президента Украины Зеленского, позвонив ему и пригрозив остановить военную поддержку.

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