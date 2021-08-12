В Башкирии назначили первого в России уполномоченного по правам потребителей

В Башкирии назначили первого в России уполномоченного по правам потребителей
В Башкирии назначили первого в России уполномоченного по правам потребителей
Вчера, 20:39ПолитикаАлександра КонстантиноваФото: "Вечерняя Уфа"
Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии появился уполномоченный по правам потребителей. На новую должность назначен Валерий Самохин, сообщила пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.

Отмечается, что введение этой должности повысит общую защищенность потребителей и укрепит Национальную систему защиты прав потребителей. Как заявил министр торговли и услуг Алексей Гусев, уполномоченный представляет и защищает интересы потребителей. В первую очередь он должен будет решать важные потребительские проблемы. Кроме того, уполномоченный будет налаживать успешные коммуникации между членами национальной системы защиты прав потребителей, разрабатывать формы диалога потребителей и предпринимателей. Институт станет новым этапом в развитии национальной системы.

Также Гусев заявил, что Башкирия стала первым и единственным субъектом в России, где ввели должность уполномоченного по правам потребителей.

Отметим, что Валерий Самохин был членом комиссии по борьбе с коррупцией Совета по правам человека при главе Башкирии и является руководителем региональной общественной организации защиты прав потребителей «Форт-Юст». Кроме того, он написал и выпустил несколько фантастических романов.

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