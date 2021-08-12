Стало известно кто стал новым руководителем отделения ГИБДД с Стерлитамаке

Должность начальника отделения ГИБДД УМВД России по Стерлитамаку получил капитан полиции Рустам Янгиров. Янгиров и раньше трудился в данном отделении, но занимал должность начальника РЭО ГИБДД УМВД России по Стерлитамаку, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.
Приказ о назначении Рустама Янгирова на новый пост подписал Роман Деев, министр внутренних дел региона.
Справка. Рустам Янгиров родился в Уфе в 1984 году в Уфе. Окончил сельскохозяйственный техникум в 2003 году. В 2016 году Янгиров окончил МГТУ по специальности юриспруденция. Карьеру в силовых структурах начал в 2006 году, трудился он на различных должностях. Предыдущий пост, который занимал Янгиров – начальникРЭО ГИБДД по Стерлитамаку.