Стало известно кто стал новым руководителем отделения ГИБДД с Стерлитамаке

Стало известно кто стал новым руководителем отделения ГИБДД с Стерлитамаке
Стало известно кто стал новым руководителем отделения ГИБДД с Стерлитамаке
Вчера, 18:25ПолитикаИрина ДеревянчукФото: пресс-служба МВД по Стерлитамаку
Приказ о назначении подписал министр внутренних дел по Башкирии.

Должность начальника отделения ГИБДД УМВД России по Стерлитамаку получил капитан полиции Рустам Янгиров. Янгиров и раньше трудился в данном отделении, но занимал должность начальника РЭО ГИБДД УМВД России по Стерлитамаку, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Приказ о назначении Рустама Янгирова на новый пост подписал Роман Деев, министр внутренних дел региона.

Справка. Рустам Янгиров родился в Уфе в 1984 году в Уфе. Окончил сельскохозяйственный техникум в 2003 году. В 2016 году Янгиров окончил МГТУ по специальности юриспруденция. Карьеру в силовых структурах начал в 2006 году, трудился он на различных должностях. Предыдущий пост, который занимал Янгиров – начальникРЭО ГИБДД по Стерлитамаку.

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