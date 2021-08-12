Глава Башкирии заявил о поддержке тепличного комбината «Янаульский»

В соцсетях он рассказал о своих эмоциях от остановки предприятий, но на Инвестчасе речь шла о другом.

– Всегда было больно, когда останавливаются какие-то предприятия. Довольно долгое время я очень большую энергию тратил, чтобы запустить предприятия, которые стояли. Именно поэтому сейчас в три смены работает КумАПП, именно поэтому сейчас птицекомплекс им.Мажита Гафури поставляет индейку далеко за пределы Башкортостана, именно поэтому сейчас я практически в ручном режиме веду вопросы, связанные с запуском Дюртюлинского и Чекмагушевского молочных заводов, именно поэтому работает Белебеевский "БелЗАН", именно поэтому с директором завода “Красный пролетарий” в Стерлитамаке ищем возможность остаться им в конкурентной среде и поставлять продукцию нефтедобывающим организациям, – пишет Радий Хабиров на своей странице в соцсети. Однако после эмоциональных слов глава региона сообщил, что к списку таких предприятий добавляется еще одно предприятие – тепличный комбинат «Янаульский». Глава региона заявил, что «мы обязательно поддержим новый проект». Но куда менее эмоционально о планах по развитию интенсивных технологий овощеводства говорили на Инвестчасе, а также сообщили о предельной урожайности для традиционной технологии тепличного овощеводства. Есть у предприятия и инвесторы, которые вложив 653 миллиона рублей, планируют выращивать овощи на основе интенсивной технологии светокультуры. Поддержку комбинату и инвестору окажет и турецкий агрохолдинг Agrodinamix.

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