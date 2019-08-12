«Новые Известия» подсчитали 15 крупнейших протестов за 30 лет

Первый за 30 лет массовый митинг состоялся в феврале 1990 года в связи с принятием закона «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», послуживший легализации забастовок. По данным организаторов, на улицы Москвы тогда вышли 500 человек и выразили недовольство слишком медленным проведением демократических реформ на фоне дефицита и падения экономики. Главным спикером митинга выступил Бори Ельцин, который впоследствии пришел к власти.

Ровно через год состоялся следующий митинг – не все жители страны были довольны курсом проводимых реформ. На Манежную площадь вышли около 600-800 тысяч человек.

Ровно год спустя следующий митинг, на этот раз «красно-коричневых» превратилось в столкновения с милицией. В сентябре-октябре 1993 года из-за начавшегося «октябрьского путча» погибли 158 человек и 423 были ранены.

1998 год отличился профессиональными забастовками. Шахтёры требовали погашения задолженности по зарплатам, которая на тот момент составляла 60 млн. деноминированных рублей.

Фактически первая акция против политики Владимира Путина состоялась в марте 2001 года. Тогда на Пушкинской площади люди собрались в защиту телекомпании НТВ.

11 декабря 2010 года гибель фаната «Спартака» Егора Свиридова в драке с выходцами с Северного Кавказа спровоцировала стихийную манифестацию молодёжи с националистическим настроем. Это была самая массовая и резонансная акция против миграционной политики Москвы и России.

Ровно через год на митинге в Чистых прудах протестующие требовали расследовать многочисленные нарушения на выборах в Госдуму и факты фальсификации результатов. Пересмотра результата выборов протестующие не добились, но этот митинг стал предтечей для событий на Болотной. А арест Алексея Навального и Ильи Яшина закрепил их статус неформальных оппозиционных лидеров.

Через несколько дней, 10 декабря, на улицы Москвы вышли еще 60-80 тысяч человек. К эскалации протестного движения привели бездействие властей по части расследований нарушений на парламентских выборах и арест участников акции протеста 5 декабря.

По данным организаторов, на митинге 24 декабря принимали участие около 100-120 тысяч человек. Причины те же.

6 мая 2012 года акция протеста прошла против инаугурации Владимира Путина. Фактически эта акция стала апогеем протестного движения 2011-2013 годов.

13 января 2013 года 10-50 тысяч человек вышли на улицы Москвы, выразив тем самым протест против принятия «закона Димы Яковлева». Закон не отменили.

2014 году митинги «За достойную медицину» прошли в 40 регионах страны. Последующие 2017-2018 годы также интересны тем, что фокус сместился на регионы страны.