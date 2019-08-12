Changan закрывает автозавод в России

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Автоконцерн Changan, являющийся третьим по величине на родине, в Китае, закрывает производство своих автомобилей в России.
Среди наиболее вероятных причин - конфликт россиян-руководителей завода Резниковых с китайской компанией Great Wall, сообщает 12 августа газета «Известия».
Производство Changan располагалось в Липецкой области. Эксперты уверены, что теперь концерн займется поиском другого партнера для того, чтобы остаться на российском рынке.
По мнению руководства Great Wall, также принадлежащая Резниковым компания-дистрибьютор присвоила около 50 миллионов долларов на поставленную несколько лет назад продукцию. Однако суд принял решение не в пользу китайского концерна.
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