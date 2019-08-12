Changan закрывает автозавод в России

Производство Changan располагалось в Липецкой области. Эксперты уверены, что теперь концерн займется поиском другого партнера для того, чтобы остаться на российском рынке.

По мнению руководства Great Wall, также принадлежащая Резниковым компания-дистрибьютор присвоила около 50 миллионов долларов на поставленную несколько лет назад продукцию. Однако суд принял решение не в пользу китайского концерна.