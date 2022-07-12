Житель Башкирии скончался во время поездки на электросамокате

Сообщается, что грузовая цистерна ГАЗ, за рулём которой находился 48-летний мужчина столкнулась с электросамокатом под управлением 76-летнего пенсионера около восьми утра на перекрёстке между улицами Юрматинская и Северная объездная. При этом, как отмечает водитель грузовика, пенсионер проигнорировал запрещающий сигнал светофора, попытавшись проскочить перекресток.