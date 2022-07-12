Житель Башкирии скончался во время поездки на электросамокате

Житель Башкирии скончался во время поездки на электросамокате
Житель Башкирии скончался во время поездки на электросамокате
Вчера, 17:55ПолитикаАзамат НуховФото: ГИБДД по РБ
О гибели необычного самокатчика 12 июля сообщают в республиканском ГИБДД

Ранним утром 12 июля в Мелеузовском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и престарелого мужчины на электросамокате. Об этом сообщают ГИБДД республики.

Сообщается, что грузовая цистерна ГАЗ, за рулём которой находился 48-летний мужчина столкнулась с электросамокатом под управлением 76-летнего пенсионера около восьми утра на перекрёстке между улицами Юрматинская и Северная объездная. При этом, как отмечает водитель грузовика, пенсионер проигнорировал запрещающий сигнал светофора, попытавшись проскочить перекресток.

Пенсионера был госпитализирован, однако спасти его жизнь медикам не удалось. Мужчина, не приходя в сознание, скончался от полученных в результате инцидента травм.

Напомним, ранее уфимец обратился к властям с требованием запретить электросамокаты. По мнению мужчины, электросамокаты представляют собой источник опасности для детей, а их «водители» устраивают гонки, полностью пренебрегая правилами ПДД.

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