Поваленные деревья и электронная очередь IKEA: Главное за день в Уфе и Башкирии

Шведская мебельная сеть IKEA запустила электронную очередь для распродажи товаров. Отмечается, что что время ожидания может занять как несколько минут, так и более часа. Напомним, что в связи с уходом компании с российского рынка та объявила о проведении распродаж — сначала для сотрудников, а далее в онлайн-формате для всех желающих. Онлайн-распродажа стартовала пятого июля, и в тот же день пользователи столкнулись с массой проблем при попытке оформить заказ.