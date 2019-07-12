Выборы главы Башкирии: Что сделают кандидаты в случае своей победы

Мы попросили назвать от трех до пяти первых действий, которые потенциальные победители сделают на посту главы Башкирии.

Напомним, что сегодня потенциально в избирательные бюллетени по выборам главы Башкирии могут попасть восемь кандидатов. Из первоначально выдвинутых только Алексей Молокин (Партия социальной защиты) не сдал документы на регистрацию кандидатом на пост главы региона. По данным Медиакорсети, Сания Тимасова («Зеленые») и Рамиля Саитова (Российская социалистическая партия) не смогли собрать достаточного количества подписей депутатов в свою поддержку, хотя документы и сдали.

Свой вопрос о будущих первоочередных действиях мы разослали выдвинутым кандидатам 10 июля. Сегодня мы публикуем все полученные ответы. В алфавитном порядке.

Владимир Барабаш (Гражданская сила): Реформа управления, стратегия и национально-культурная среда

- К сожалению, в настоящее время в республике ощутимо наметилась стагнация практически по всем значимым вопросам. Гражданское общество, промышленность, сельское хозяйство, уровень благосостояния жителей, качество государственного управления и вопрос национальной культуры. Поэтому первоочередными действиями после избрания на должность главы республики, я считаю:

1. Реформу системы управления. Необходимо вернуть прямые выборы мэров, сократить госаппарат, перевести большинство существующих стандартизованных процедур в электронный вид, и разработать для чиновников систему ключевых показателей, основанную не на слепом заполнении статистических данных для вышестоящего руководства, а на оценке улучшения качества жизни и удовлетворенности жителей республики.

2. Разработать долгосрочную стратегию развития региона, основанную на уходе от зависимости от крупных федеральных промышленных холдингов и плясок под их дудку. Необходимо развивать те отрасли, которые, во-первых, являются перспективными драйверами роста мировой экономики, а, во-вторых, способствуют развитию человеческого потенциала.

Эти действия позволят сделать регион сильным и независимым в вопросах собственного развития и, самое главное, сделают привлекательным, как для молодежи, которая перестанет стремиться уехать сразу по окончании школы или института, так и для жителей других регионов, которые станут рассматривать республику в качестве желанной точки переезда.

3. Принять программу развития национально-культурной среды республики. Изучение башкирской культуры, традиций, истории и языка должно быть выведено из точки столкновения мнений и стать основой развития и единения всего народа республики, вне зависимости от национальности.

Зульфия Гайсина (Яблоко): Оценка Хамитову, эффективность власти и закон

- Я очень верю в то, что в республике всё же состоятся впервые за последние 20 лет по-настоящему конкурентные выборы. И я считаю, что при наличии конкуренции получить наибольшую поддержку может любой кандидат. Я ещё не являюсь официально зарегистрированным кандидатом, и поэтому могу лишь кратко обозначить три пункта того, чем я занималась раньше, к чему прикладываю усилия в настоящее время и что я продолжу делать в случае моего избрания.

Первое. Все жители республики могут констатировать - десятилетий период деятельности Рустема Закиевича - это годы, приведшие республику к застою. Утечка кадров, незаконные манипуляции с бюджетными средствами и имуществом государства, безответственность и злоупотребления должностных лиц на местах, увеличение протестной активности и недовольства населения, отсутствие внимания к национальным вопросам - это то малое, что у всех на виду и с чем есть необходимость тщательно разбираться.

В связи с этим я намерена, будучи юристом, привлекать правоохранительные органы для того, чтобы ими была дана юридическая оценка результатам управления бывшего руководителя региона. Я сильно сомневаюсь, что кто-либо иной из других кандидатов будет это делать, так как я практически единственная, кто открыто выражал своё негативное отношение к действовавшей ранее власти. Мои же оппоненты, так или иначе связаны с Рустемом Закиевичем и, маловероятно, что захотят в это ввязываться. Но это неправильно, не выявив причины и ошибки невозможно улучшить существующее положение дел.

Второе. Участвуя в правительственных совещаниях и общаясь с представителями органов власти, я пришла к крайне удручающему выводу - инициативность людей с должностными полномочиями практически на нуле. С чем это связано - мне пока тоже не совсем понятно.

У меня нет намерений всех увольнять и назначать новых - у меня есть намерение повысить эффективность лиц, наделённых властью в той или иной степени. Я не могу назвать себя жестким руководителем, но я точно умею руководить так, чтобы моя команда выполняла поручения на 100%, находила нестандартные решения возникающих сложностей и работала на созидание. Стимулов к этому у республиканских органов власти предостаточно.

Третье. Башкортостан будущего - территория права и закона. Этого можно достичь, лишь реализуя основной принцип Конституции Российской Федерации - принцип разделения властей: законодательная, судебная и исполнительная.

Я прекрасно понимаю, что «методички» как должны себя вести вышеперечисленные ветви власти приходят из федерального центра. Но есть закон и нельзя допускать верховенства «методичек» над законом. Категорично недопустимо, когда суды априори встают на сторону органов исполнительной и законодательной властей, по мере своих полномочий я буду максимально это пресекать.

Юрий Игнатьев (Справедливая Россия): Экономика, социальная сфера и село

- Уход от формального подхода со стороны чиновников к своей работе и взаимодействию с населением. Что говорить, если не в каждую инстанцию люди могут прийти на прием для решения своих проблем. Иногда складывается впечатление, что чиновники просто прячутся в своих кабинетах. Существует практика перекладывания ответственности между структурами, а в итоге и проблема не решается, и никто не виноват. Должна быть закреплена четкая ответственность за ведомствами - именно в решении проблем, а не в обязательных отписках.

Экономика и финансы

Экономика и финансы - это неразделимые понятия. Деньги должны поступать с экономики и в ней же оставаться. Нельзя для получения единовременной прибыли продавать активы, которые за несколько лет приносят прибыль, равную сумме продажи. Необходим углубленный анализ экономики для дальнейшего прогнозирования экономического развития.

Социальная сфера

Социальная сфера – одно из самых слабых мест в системе государственного управления.

Начиная свою политическую деятельность, я осознано выбрал идеология партии «Справедливая Россия» как партии, основной задачей которой является развитие социально-ориентированного общества.

Считаю, что основой деятельности любого управленца должна быть забота о людях, но это требует жесткости и воли руководителя.

Все говорят о проблемах демографии, но в республике, как и во всей стране социально-экономическая ситуация такова, что у семей нет возможности рожать и воспитывать по 2 и более ребенка, и в этом вина государства.

Необходимо не только оказывать поддержку многодетным семья, но и в целом повышать социально-экономический уровень жизни населения.

Если говорить о здравоохранении, то практика показывает, что мы занимаемся лечением, а не профилактикой заболеваний. Существует такое понятие как диспансеризация, которая, к сожалению, не вызывает у людей доверия ввиду формального подхода врачей, неэффективности и длительного ожидания.

Необходимо расширить перечень процедур при проведении диспансеризации, регламентировать время прохождения и ввести ответственность. Гораздо эффективнее предупреждать болезни, чем потом их лечить в острый период.

Проблем в социальной сфере довольно много, но если подходить к этим вопросам с позиции заботы о людях, то эти проблемы можно решать.

Развитие села

В настоящее время, к сожалению, люди уезжают из сельской местности ввиду отсутствия перспектив и рабочих мест. А ведь село – это, прежде всего, земля, а значит сельское хозяйство. Мы видим, что частное сельское хозяйство – это довольно перспективное направление. Необходимо это направление развивать и поддерживать. И это должно стать одной из основ экономики республики.

Рафис Кадыров (Патриоты России): Деньги, надежда и понятные правила

Первый справа - Рафис Кадыров.

- Первым делом я обеспечу республику инвестиционными ресурсами. Не обещаниями, а реальными деньгами.

Второе – надо дать людям надежду, которая у них была в 90-е годы. Тогда желающих начать свое дело, заняться бизнесом было достаточно много. Они могли прийти в банк и под небольшой процент взять кредит. То есть я бы дал возможность людям начать собственное дело, используя эти инвестиционные ресурсы.

Третье – Отработать правила, которые были бы одинаковы и понятны для всех, как для госслужащих, так и для бизнесменов. Это может быть закон или правила, только не десятки тысяч подзаконных актов, которые придуманы неизвестно кем и могут быть использованы чиновниками против бизнеса.

Создать такие условия, как в Дубаи. Там четкие правила, один раз получаешь лицензию – и больше к тебе никто не лезет. Даже баланс нельзя спросить.

Бизнес должен быть защищен. Если удастся все это сделать, то республика будет процветать.

Пять шагов Юнира Кутлугужина (КПРФ)

- Моя программа кандидата на должность Главы Республики Башкортостан предельно конкретна и понятна любому человеку. В ней нет общих обещаний, отсутствуют и меры, которые на региональном уровне выполнить невозможно. Мы хотим навести порядок в распределении государственных ресурсов в пользу народа, сделать более эффективной и доступной для граждан систему управления, принять реальные шаги для улучшения демографии.

Если люди поддержат кандидата от КПРФ, то первыми моими шагами могут стать следующие меры:

1. Принять Госсобранием – Курултаем РБ полномасштабный закон о детях войны. Мы уже три года пытаемся продавить через «Единую Россию» хотя бы рамочный закон, но они не хотят поддержать ветеранов, которых война лишила детства. Такие правовые акты действуют уже в 21 регионе России. Неужели Башкортостан, который является донором федерального бюджета, не может в канун 75-летия Победы поддержать эту, уже небольшую, часть своего населения?!

2. Провести аттестацию управляющих компаний, критический анализ платежей за обслуживание жилого фонда, внести в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов следующие принципиальные поправки:

– о софинансировании платежа за капитальный ремонт из республиканского бюджета. Софинансирование позволит решить две задачи — снизить для граждан платеж до 100-200 рублей и тщательно контролировать расходование средств на капитальный ремонт.

– о республиканских гарантиях того, что ремонт будет проведен в обозначенные конкретные сроки.

– о гарантии того, все излишне выплаченные суммы денег либо будут возвращены гражданам, либо, по их заявлению, будут зачислены в счет будущих платежей.

3. Установить зависимость зарплаты членов правительства, руководителей министерств и ведомств от средней по республике и в учреждениях и предприятиях соответствующих министерств и ведомств.

4. Отменить республиканский закон о митингах, ограничивающий конституционные права граждан на свободу шествий, демонстраций и свободу слова.

5. Провести внеочередные выборы депутатов Госсобрания – Курултая РБ с обновлением составов всех избирательных комиссий на основе равного представительства парламентских партий.

Иван Сухарев (ЛДПР): Главное – чтобы власть делала все ради людей, а не ради своего кармана.

- Поэтому первый шаг – это зачистка людей, которые не выполняют свой функционал и замена их на более эффективных чиновников. Думаю, таким способом удастся сократить аппарат чиновников процентов на 30.

Второе – Назначение премьер-министра. Тяжело совмещать должности главы региона и премьера.

И третье – исполнение программы ЛДПР, это борьба с коррупцией, поддержка сельского хозяйства, инфраструктура, создание рабочих мест, привлечение инвесторов. Все должно преследовать одну цель – улучшение жизни наших граждан. Чтобы дети не уезжали в другие регионы, а жили там, где родились, а после обучения в вузах Москвы или Санкт-Петербурга возвращались на родину.

Также я бы призвал граждан участвовать в проекте ЛДПР «Народные приказы», который открывает возможность для всех, кто неравнодушен, патриотичен, настроен работать, служить своему народу и быть профессионалом в своем деле. В нем могут участвовать все, независимо от партийной принадлежности.

Сания Тимасова (Экологическая партия «Зеленые»):

- Если я стану главой Республики Башкортостан, то 3-4 первоочерёдных действия - это капля в море! Работы непочатый край! Тут нужен женский подход к проблемам в Башкирии. А так же есть моменты, начиная с выборов и муниципального фильтра, на которые я не могу закрыть глаза!

1. Распущу всех муниципальных депутатов, отказавшихся подписаться за меня по сексистским соображениям. Согласно конституции у каждого человека есть право избирать и быть избранным и решать это не депутатам! В республике, повторюсь, очень много проблем, вот пусть депутаты их и решают, а главу Республики Башкортостан должен народ выбирать.

2. Раз и навсегда разберусь с бюрократией. Ведь 21 век на дворе, а у нас до сих пор вопрос принятия решений во всех сферах - очень долгий и сложный.

3. Начать решать проблемы демографии РБ. С каждым годом рождаемость уменьшается а смертность повышается. Я уже рассказывала в своих постах о парадоксе выплат по уходу за ребёнком до 1,5 лет и принятии детей в детсады с 2-3-х лет.

4. Начать решать проблемы экологии не только РБ, но и РФ в целом! Тут в два предложения не уложиться. Не начнём сейчас бережно относиться к природе, дабы сохранить ее для потомков, боюсь - и потомков через пару сотню лет не будет. Либо все больные, кривые и косые будут - на пустоши, которая когда-то была Россией.

Представитель избирательного штаба Радия Хабирова (Единая Россия) Максим Ульчев ответил на вопрос так:

- Действия будут ровно те же, что и сейчас- забота о каждом жителе республики с его конкретными проблемами.