В предвыборной гонке в Башкирии две женщины оказались без поддержки

По данным, полученным в центризбиркоме Башкирии, Рамиля Саитова и Сания Тимасова, сдавшие вчера, 11 июля, документы для регистрации на выборах в качестве кандидата на пост главы республики, не собрали достаточного количества подписей депутатов представительных органов местного самоуправления.

- Полная информация, скорее всего, будет в понедельник, 15 июля, в течение трех дней - сообщил сотрудник ЦИК РБ. - Но подписей, сданных ими, недостаточно для регистрации. И те, которые были сданы, нуждаются в проверке.

Получается, что из 11-ти выдвинутых различными партиями кандидатов на пост главы Башкирии сдали документы 10, и только 8 смогли собрать нужное количество подписей в свою поддержку. Не сдавал документы Алексей Молокин. Рамиля Саитова и Сания Тимасова, вероятнее всего, не пройдут этап регистрации.

Пока зарегистрирован один кандидат - врио главы Башкирии Радий Хабиров. Теоретически могут зарегистрировать еще семерых кандидатов. Назовем их имена: Иван Сухарев, Юнир Кутлугужин, Юрий Игнатьев, Зульфия Гайсина, Рафис Кадыров, Владимир Барабаш, Владимир Кобзев. Если будут зарегистрированы все эти кандидаты, то в бюллетенях на выборах главы Башкирии 8 июня избиратели могут увидеть восемь фамилий. И это будет рекорд по количеству кандидатов в политической истории региона.

По календарному плану решение о регистрации Центральная избирательная комиссия должна принять не позднее 20 июля. Но есть все шансы, что это будет сделано и раньше.