В Госдуме РФ прокомментировали возможное введение санкций США против госдолга России

При этом Бальбек назвал «перебором» санкции за якобы имевшее место вмешательство РФ в ход выборов в США. Таким образом демократы выражают свою обиду за проигрыш - в экономической мести России, добавил он. Депутат также отметил, что в ходе расследований по вмешательству в выборы американцы спустя несколько лет рискуют выйти на самих себя.