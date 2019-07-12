В Госдуме РФ прокомментировали возможное введение санкций США против госдолга России
12 июля, 21:08ПолитикаФото: flickr.com
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Депутат российской Госдумы Руслан Бальбек дал комментарии к решению палаты представителей конгресса США по поводу предусматривающих санкции в отношении госдолга РФ поправки к проекту оборонного бюджета.
Он подчеркнул, что экономические меры ко внешнему долгу России вряд ли принесут ей существенный ущерб, сообщает 12 июля РТ.
При этом Бальбек назвал «перебором» санкции за якобы имевшее место вмешательство РФ в ход выборов в США. Таким образом демократы выражают свою обиду за проигрыш - в экономической мести России, добавил он. Депутат также отметил, что в ходе расследований по вмешательству в выборы американцы спустя несколько лет рискуют выйти на самих себя.
Ранее в США были приняты поправки к проекту оборонного бюджета на 2020 год.
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