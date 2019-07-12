Рамиля Саитова сдала документы на регистрацию кандидатом на пост главы Башкирии

Вчера, 11 июля, Рамиля Саитова, выдвинутая от Российской социалистической партии, сдала документы для регистрации кандидатом на пост главы Башкирии. При этом о количестве подписей, собранных ею в свою поддержку у депутатов муниципалитетов, в официальном сообщении ЦИК Башкирии не говорится.

— Это не регламентировано — вид публикации сообщения о сдаче документов, — пояснили Медиакорсети в центризбиркоме республики.

— Я сдала количество подписей в свою поддержку согласно закона, — сообщила Медиакорсети Рамиля Саитова. — Там их должны проверить, точное количество говорить не буду.

Таким образом, Рамиля Саитова стада десятым кандидатом, который сдал документы для регистрации для участия в выборах главы Башкирии в качестве кандидата. Алексей Молокин, выдвинутый Партией социальной защиты, документы не сдал, сообщили в ЦИК Башкирии.

Напомним имена кандидатов, которые могут принять участие в выборах главы Башкирии 8 сентября: