Рамиля Саитова сдала документы на регистрацию кандидатом на пост главы Башкирии
О количестве собранных подписей в официальном сообщении центризбиркома Башкирии не говорится.
Вчера, 11 июля, Рамиля Саитова, выдвинутая от Российской социалистической партии, сдала документы для регистрации кандидатом на пост главы Башкирии. При этом о количестве подписей, собранных ею в свою поддержку у депутатов муниципалитетов, в официальном сообщении ЦИК Башкирии не говорится.
— Это не регламентировано — вид публикации сообщения о сдаче документов, — пояснили Медиакорсети в центризбиркоме республики.
— Я сдала количество подписей в свою поддержку согласно закона, — сообщила Медиакорсети Рамиля Саитова. — Там их должны проверить, точное количество говорить не буду.
Таким образом, Рамиля Саитова стада десятым кандидатом, который сдал документы для регистрации для участия в выборах главы Башкирии в качестве кандидата. Алексей Молокин, выдвинутый Партией социальной защиты, документы не сдал, сообщили в ЦИК Башкирии.
Напомним имена кандидатов, которые могут принять участие в выборах главы Башкирии 8 сентября:
Радий Хабиров (Единая Россия- зарегистрирован), Иван Сухарев (ЛДПР), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за справедливость), Владимир Барабаш (Гражданская сила), Рафис Кадыров (Патриоты России), Зульфия Гайсина (Яблоко), Сания Тимасова (Экологическая партия «Зеленые»), Рамиля Саитова (Российская социалистическая партия).