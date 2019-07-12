Представитель Совфеда обсудит пути преодоления кризиса с депутатами из Грузии

В ходе переговоров будут обсуждаться как текущие отношения между Москвой и Тбилиси, так и перспективы их улучшения, сообщает газета «Известия».

По словам Косачева, одним из способов преодоления кризиса может стать парламентский диалог между странами, о чем также пойдет речь во время встречи.