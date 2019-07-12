От сердца к сердцу: в Башкирии пообещали, что донорские органы можно получить быстрее

В договоре, помимо прочего, сообщается, что специалисты ведомства и эксперты центра будут сотрудничать в сфере донорства, трансплантологии, проводить научно-исследовательские встречи, вводить новые технологии в применении искусственных органов, которые, к слову, теперь можно будет получить гораздо быстрее. Правда, о подробностях механизма передачи в минздраве пока не сообщили.

Зато отметили, что в республике уже более 20 лет успешно пересаживают почки, а шесть лет назад впервые начали трансплантировать сердце и печень. Взрослому населению республики почки и печень пересаживают в Республиканской клинической больнице имени Г.Г.Куватова. В Республиканском кардиоцентре трансплантируют сердце. В 2019 году пересажено 4 сердца, 2 печени и 22 почки.