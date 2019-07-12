Дмитрий Овсянников покинул пост губернатора Севастополя
12 июля, 10:49ПолитикаМинзаля АскароваФото: РИА-Новости
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Экс-федеральный инспектор по Удмуртии освободил должность по собственному желанию, сообщает udm-info.
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Его должность временно будет исполнять Михаил Развожаев, сообщает udm-info.
Дмитрий Овсянников родился в 1997 году в Омске, через год с родителями переехал в столицу Удмуртии. Имеет высшее образование. В 2003 по 2007 год работал федеральным инспектором по Удмуртской Республике.
После этого два года он был замдиректора ОАО «Чепецкий механический завод». В 2014-2015 годах его повысили до должности руководителя департамента региональной промышленной политики Минпроторга РФ.
В 2015-2016 годах – замминистра промышленности.
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