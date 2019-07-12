Депутаты Башкирии предложили давать год работ за фиктивную прописку

Башкирский парламент внес в Государственную Думу поправки в статьи 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, в них расширяется перечень возможных видов наказания за фиктивную регистрацию по месту жительства или фиктивную постановку на учет по месту пребывания. В частности, предлагается предусмотреть за подобные правонарушения возможность наказания в виде обязательных работ на срок до 360 часов либо исправительных работ на срок до одного года.

– На данный момент за фиктивную прописку и постановку на учет предусмотрены штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет, – прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – На практике обычно назначается штраф. И как опять же показывает правоприменительная практика, многие нарушители попросту уклоняются от уплаты штрафа.

По словам Константина Толкачева, в соответствии с УК РФ в случае такого уклонения штраф может быть заменен иным наказанием, за исключением лишения свободы. То есть в данном случае остается единственный вариант – принудительные работы. Однако по действующему законодательству принудительные работы не могут назначаться несовершеннолетним, инвалидам первой и второй групп, беременным женщинам, женщинам с детьми до трех лет, женщинам от пятидесяти лет и старше, мужчинам от шестидесяти лет и старше, военнослужащим.

- Получается замкнутый круг, и обозначенные категории граждан, совершая указанные правонарушения, остаются безнаказанными, - отметил Толкачев.

Константин Толкачев подчеркнул, что таких фактов безнаказанности достаточно много. В случае поддержки инициативы Государственного Собрания парламентом страны такие нарушители, уклонившиеся от уплаты штрафа, будут привлекаться к обязательным или исправительным работам. Этот вид наказания для них допустим.

– Принятие соответствующего федерального закона позволит обеспечить принцип неотвратимости наказания, обеспечит эффективное противодействие незаконной миграции, - сказал Константин Толкачев.

Председатель республиканского парламента подчеркнул, что в случае принятия федерального закона мера ответственности будет распространяться как на российских граждан, так и на иностранцев и лиц без гражданства.

Сейчас поправки в федеральный закон зарегистрированы в Госдуме, их рассмотрят ее председатель Вячеслав Володин и профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.