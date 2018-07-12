В НАТО назвали условия для вступления Украины в Альянс
Сегодня, 17:54Политика
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Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг встретился с президентом Украины Петром Порошенко.
Столтенберг сказал украинскому лидеру, что тому нужно делать для скорейшего вступления его страны в НАТО. Об этом пишет RNS.
По словам генсека НАТО, Киев делает большие шаги для получения приглашения вступить в Североатлантический альянс. Запад рад принятию Украиной нового закона о нацбезопасности. Реформа позволит установить гражданский контроль и демократический надзор за армией и спецслужбами страны. Данное начинание должно быть продолжено. В итоге Украина приблизится к вступлению в НАТО.
Ранее, руководство Североатлантического альянса подтвердило желание включить Украину в свой состав.
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