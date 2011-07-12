Прокуратура Башкирии обнаружила, что автодороги региона не соответствует нормам

- В результате бесконтрольности со стороны Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству разметка и новые знаки появилась только на 34 дорогах из 616, имеющихся в регионе, - рассказала «МКС» помощник прокурора Башкирии Любовь Трофимова. – Осевая разметка должны была быть нанесена на восьми тысячах километров дорог, но в дорожном ведомстве запланировали разметить только 3400 км , а на 612 км нанести краевую разметку. А в управлении дорожного хозяйства оформили документы только на 4,3% магистралей, остальные трассы остались бесхозными.