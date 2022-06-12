Глава Башкирии показал, как отмечает День России и День города

Глава Башкирии показал, как отмечает День России и День города
Глава Башкирии показал, как отмечает День России и День города
Вчера, 16:02ПолитикаНаталья БалыковаФото: telegram
Радий Хабиров продемонстрировал видеозапись, сделанную в собственном кабинете.

В центре кадра, на столе, оказались две бутылки башкирского кумыса. Радий Хабиров заверил, что этот напиток очень высокого качества. Он пожелал здоровья подписчикам своего телеграм-канала и поздравил их с праздниками.

Днем ранее глава Башкирии сообщил, что республика лидирует среди регионов по количеству дойных кобыл (кумыс производят из кобыльего молока). В прошлом году в регионе выпустили 3,6 тыс. тонн национального напитка. В этом году, надеется глава региона, благодаря погоде, производство кумыса удастся увеличить.

В Уфе в воскресенье, 12 июня отмечают не только День России, но и День города. Кроме того, в этот же день родился национальный герой Салават Юлаев.

Праздничные мероприятия проходят сегодня на различных площадках города, вечером запланирован салют.

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