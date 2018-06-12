Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с Днем России

Глава Башкирии поздравил всех жителей республики с праздником. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы региона.

Этот день обращает всех нас к общей судьбе и единству народов нашего Отечества, богатым традициям становления российской государственности, объединяет вокруг идей патриотизма и служения Родине, говорится в поздравлении.

- Сегодня Башкортостан успешно развивает экономику и социальную сферу, расширяет горизонты международного сотрудничества, реализует крупные инвестиционные проекты, нацелен на эффективное решение поставленных руководством страны новых масштабных задач, - продолжил глава региона. - Общественная стабильность, межнациональный и межконфессиональный мир, развитая промышленность, наука, образование и культура делают нашу республику надёжной опорой российского государства.

- Благополучие Отечества складывается из трудолюбия, инициативы и ответственности каждого из нас, - отметил Рустэм Хамитов. - Мы встречаем этот праздник с достойными успехами, в полной уверенности за будущее страны.