Акция для привитых, подготовка к празднику и выходной в школах. Итоги дня в Башкирии

Акция для привитых, подготовка к празднику и выходной в школах. Итоги дня в Башкирии
Акция для привитых, подготовка к празднику и выходной в школах. Итоги дня в Башкирии
Сегодня, 21:23ПолитикаАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 12 мая 2021 года.

На оперативном совещании в администрации Уфы обсудили празднование Ураза-Байрам. Доклад о мероприятиях представил начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров. Напомним, 13 мая в Башкирии объявлено выходным днем.

В столице Башкирии с 14 мая стартует конкурс. В нем смогут принять участие лишь те, кто в определенные сроки пройдет вакцинацию от коронавируса в прививочных пунктах Уфы. Самый счастливый участник акции получит однокомнатную квартиру в Уфе, а остальные десять победителей – последнюю версию IPhone.

14 мая объявлен выходным днем для учащихся школ, однако на четырехдневный отдых отправятся не все классы. Отдыхать в этот день будут только ученики 1-8 и 10 классов. Таким образом, их выходные продлятся с 13 по 16 мая.

Сегодня, 12 мая, в Орджоникидзевском районном суде Уфы состоялось предварительное заседание по поводу строительства высотки рядом с домом № 5 на улице Конституции. Застройщиком выступает компания ПСК-6, которая принадлежит депутат Горсовета Андрею Носкову. Местные жители обвинили суд в затягивании дела о строительстве дома.

Министерство торговли и услуг Башкирии ищет подрядчика, который накормит участников, организаторов и волонтеров чемпионата WorldSkills Russia. Он состоится в июле 2021 года. На питание из бюджета республики будет выделено 62,8 миллионов рублей.

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