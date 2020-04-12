Глава Башкирии пообещал помочь пациентке РКБ имени Куватова заплатить кредит
Об этом сообщили на брифинге Минздрава.
Накануне, 11 апреля, глава республики Радий Хабиров лично посетил закрытую на карантин республиканскую клиническую больницу имени Куватова. Он прошелся по чистой и грязной зоне, посмотрел на состояние больнице и побеседовал с врачами и пациентами.
Одна из пациенток, не теряя времени зря, спросила у главы республики, как ей, находясь взаперти в больнице, заплатить за свой кредит. Женщина отметила, что у нее с собой есть банковская карта. На это Радий Хабиров отметил, что обязательно поможет пациентке. Более того, он призвал всех пациентов рассказывать о своих потребностях и просить помощи через медперсонал. Их в свою очередь Радий Хабиров попросил держать на контроле и решать подобные просьбы через чат в месенджере.
— Есть чат для просьб и пожеланий самих пациентов. Радий Фаритович взял эту просьбу на контроль. Ответственные органы и структуры занимаются решением этой проблемы, — прокомментировал на брифинге Максим Забелин.