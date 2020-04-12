Глава Башкирии пообещал помочь пациентке РКБ имени Куватова заплатить кредит

Одна из пациенток, не теряя времени зря, спросила у главы республики, как ей, находясь взаперти в больнице, заплатить за свой кредит. Женщина отметила, что у нее с собой есть банковская карта. На это Радий Хабиров отметил, что обязательно поможет пациентке. Более того, он призвал всех пациентов рассказывать о своих потребностях и просить помощи через медперсонал. Их в свою очередь Радий Хабиров попросил держать на контроле и решать подобные просьбы через чат в месенджере.