Жители Башкирии смогут задать вопрос Рустэму Хамитову в прямом эфире

Свой вопрос Рустэму Хамитову сможет задать любой желающий для этого необходимо позвонить в единый центр обработки звонков. Сообщения на программу можно будет отправить, заполнив специальную форму на сайтах телеканалов БСТ, «Россия-Башкортостан», «Вся Уфа».

Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучат во время прямого эфира. Звонки начнут принимать с 12 апреля в 9.00 и до окончания программы. Дозвониться можно ежедневно с 9 до 18 часов по телефону: 8-800-347-03-47.