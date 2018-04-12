Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии определят специальные места для встреч избирателей с депутатами
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Beli%2bdom%2b%2b17

В Башкирии определят специальные места для встреч избирателей с депутатами

Сегодня, 10:09ПолитикаРазиф Абдуллин
Читайте
также
Участница «Мисс России» от Башкирии: Если выиграю, стану «Мисс Мира»!
Анализируй это: мы проверили снег из парка «Первомайский» и из Затона в Уфе
Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки