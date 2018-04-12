В Башкирии определят специальные места для встреч избирателей с депутатами

В закон «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан» внесут норму, в соответствии с которой встречи депутата Государственного Собрания с избирателями будут проводиться в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Правда, должно соблюдаться условие, что проведение таких встреч не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям и объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

При этом не надо будет ставить в известность о таких встречах органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Но если встречи депутатов Государственного Собрания с избирателями проходят в форме публичных мероприятий, то они должны проводиться в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», иными нормативными правовыми актами в сфере публичных мероприятий.

– Данная инициатива разработана на основе последних новаций федерального законодательства, касающихся проведения встреч депутатов с избирателями, организуемых в том числе в форме публичных мероприятий, – прокомментировал председатель Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. - Законопроект призван упорядочить подобные встречи, чтобы они не носили хаотичного характера и не наносили ущерба жизнедеятельности той или иной территории. В случае принятия закона определить перечень специальных мест и помещений для встреч депутатов и избирателей, порядок их предоставления предстоит правительству республики и органам местного самоуправления. Соответственно потребуется дополнительный правовой акт.