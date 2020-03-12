В Башкирии только один депутат выступил против поправок в Конституцию
Все остальные 93 депутата поддержали поправки, воздержались во фракции КПРФ.
По информации Ufatime.ru, в Башкирии депутаты Курултая поддержали большинством поправки в Конституцию РФ. Против проголосовал только Дмитрий Чувилин.
Председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что предложенные изменения расширяют социальные гарантии и закрепляют защиту прав детей. Он также подчеркнул, что поправки должны стать страховкой от неожиданных инициатив. Толкачев также заверил, что базовые принципы Конституции менять не планируется.
В своем комментарии депутат Дмитрий Чувилин объяснил UfaTime.ru своё решение тем, что, по его мнению, идет конституционный переворот.
«Я Дополнительно меня мотивировало то, что этот вопрос вообще не был включён в повестку дня», – отметил он, добавив, что, на его взгляд, проект поправок в Конституцию в региональном парламенте не прошел.