Дональд Трамп уверенно победил на очередном праймериз республиканцев
Вчера, 13:08ПолитикаФото: ru.wikipedia.org
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На праймериз Республиканской партии, который прошел в 5 штатах, победил действующий президент США.
Очередной праймериз (предварительное голосование) прошел в пяти штатах: Мичигане, Миссури, Миссисипи, Вашингтоне и Айдахо. Эта победа принесла Трампу поддержку более чем 1000 делегатов, сообщает RT.
Ранее Дональд Трамп победил в республиканском праймериз еще в 8 штатах.
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