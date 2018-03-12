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В Благовещенске депутат подготовил проект решения об отставке главы города
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Благовещенске депутат подготовил проект решения об отставке главы города

Сегодня, 17:14ПолитикаРазиф АбдуллинФото: группа "Информационный Благовещенск" Вконтакте
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