В Благовещенске депутат подготовил проект решения об отставке главы города

Сегодня депутат от ЛДПР города Благовещенск Игорь Князев принес в аппарат городского совета проект решения о досрочной отставке главы Рустама Бадыкшанова. Предложение о внесении в повестку дня очередного заседания городского Совета было принято во второй половине дня.

Игорь Князев – депутат по округу №1. Он недоволен тем, как не решаются многие городские проблемы.

- Мои депутатские запросы по поводу огромных дыр на проезжей части решались только после обращений в прокуратуру, а отсутствие ответа или серьезное нарушение сроков на запрос это в порядке нормы, - пояснил Игорь Князев.

Фото: группа "Информационный Благовещенск" Вконтакте

По словам депутата, есть решение суда по бездействию главы в вопросе водоснабжения микрорайона «Северный». Суд обязал главу города подготовить проект и сметную документацию для решения этой проблемы.

- Есть и другие примеры, когда через суд или прокурорское воздействие главу обязывали предпринимать те или иные действия, - добавил депутат. – Например, аварийные дома не сносили после расселения без представлений прокурора или решения суда.

В городском Совете Благовещенска 20 депутатов, пять из них – представляют ЛДПР.

- Поддержат ли другие депутаты предложение о досрочной отставке главы? – спрашиваю у Игоря Князева.

- Вряд ли, может быть, один-два поддержат, - ответил инициатор отставки.