Участники конкурса «Лидеры России» пошли в рост

Сегодня, 12 марта, стало известно, что 45 участников завершившегося месяц назад конкурса «Лидеры России» получили работу в администрации президента России, в федеральных и региональных органах исполнительной власти, а также в государственных и частных корпорациях.

Напомним, ровно месяц назад, 12 февраля, глава государства Владимир Путин встречался с победителями данного конкурса и еще тогда сообщил, что в отношении некоторых из его собеседников уже имеются конкретные наметки. И вот по истечении месяца выяснилось, что десять участников той памятной встречи получили престижные назначения.

Если говорить конкретно, то два участника конкурса «Лидеры России» получили новую работу в составе администрации президента России, трое займут кресла заместителей глав различных министерств, еще трое выйдут на работу в качестве министров в Новгородской области, Бурятии и Якутии, один станет первым замминистра энергетики в Московской области, остальные займут различные посты в федеральных и региональных органах власти, госкорпорациях и коммерческих компаниях.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, все получившие назначения специалисты - это сильные управленцы, отобранные благодаря эффективной системе поиска профессионалов, которой является конкурс «Лидеры России».

- У конкурса «Лидеры России» уже вырисовывается своя история успеха, которую стоит отслеживать в будущем. Нынешние итоги конкурса можно охарактеризовать как явный позитивный показатель того, что власть осознала необходимость более активного привлечения молодых перспективных кадров. Отрадно, что в данном случае речь идет не только о госслужбе, но и о выявлении лидеров в рабочей среде посредством конкурсов «World Skills», а также инженерно-технических и управленческих кадров. Конкурс «Лидеры России» также даст импульс и развитию гражданского общества. Было бы здорово, если бы у конкурса сформировалась своя долгосрочная хорошая традиция и репутация кузницы хороших кадров, - высказал свое мнение директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин.