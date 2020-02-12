Спикер горсовета Уфы упрекнул чиновников мэрии в непрофессионализме

Председатель уфимского горсовета Валерий Трофимов раскритиковал своих соседей по зданию – чиновников мэрии Уфы в рамках отчета о работе орсовета. Подробности сообщил «КоммерстантЪ-Башкортостан».

Так, спикер горсовета Уфы утверждает, что проекты на обсуждение депутатов вносятся нередко без предварительного согласования с профильными ведомствами, при этом документы могут иметь «низкую юридическую технику» или даже вообще не располагать обоснованием.

По мнению Трофимова, именно слабая подготовка проектов решений специалистами мэрии является причиной того, что часть из принятых постановлений позднее оспаривается и отменяется в судах. Например, в прошлом году горсовет проиграл в арбитражном суде три иска, по которым оспаривались решения об установлении арендной платы за землю о 2017 года.