Председатель думы Краснокамска прокомментировал недопуск журналистов на заседание
Пермское отделение союза журналистов России написало открытое письмо председателю думы Краснокамского городского округа Юрию Трухинину с просьбой разобраться в ситуации, когда председатель комиссии по городскому хозяйству Максим Мокрушин не пустил на заседание журналистов «Краснокамск ТВ».
Представители СМИ попросили Трухинина дать моральную и правовую оценку действиям Макрушина. Об этом пишет properm.ru.
На сайте пермского отделения союза журналистов был опубликован ответ председателя думы. По словам Трухинина, журналистам запрещено фотографировать и вести видеосъемку во время дебатов, прений и обсуждений. Что касается недавнего инцидента, то журналисты не получали приглашение на заседание.
Председатель парламента сообщил, что необходимо внести в документы, регламентирующие деятельность думы и комиссий, изменения, которые касаются присутствия представителей СМИ на заседаниях и рабочих совещаниях.
Инцидент произошел 21 января. Журналисты попытались попасть на заседание думы, чтобы снять репортаж, однако им не позволили это сделать. Оказалось, что представители СМИ не могут присутствовать на заседании, потому что там идут «активные и спорные обсуждения». Несмотря на то, что журналисты были аккредитованы, их вывели из зала. После этого пермское отделение союза журналистов обратились в прокуратуру с требованием проверить законность действий парламентария.