Председатель думы Краснокамска прокомментировал недопуск журналистов на заседание

На сайте пермского отделения союза журналистов был опубликован ответ председателя думы. По словам Трухинина, журналистам запрещено фотографировать и вести видеосъемку во время дебатов, прений и обсуждений. Что касается недавнего инцидента, то журналисты не получали приглашение на заседание.

Инцидент произошел 21 января. Журналисты попытались попасть на заседание думы, чтобы снять репортаж, однако им не позволили это сделать. Оказалось, что представители СМИ не могут присутствовать на заседании, потому что там идут «активные и спорные обсуждения». Несмотря на то, что журналисты были аккредитованы, их вывели из зала. После этого пермское отделение союза журналистов обратились в прокуратуру с требованием проверить законность действий парламентария.