Власти Башкирии определили приоритетные направления деятельности на 2018

Документ подписал Рустэм Марданов.

Правительство Башкирии сформировало список приоритетных направлений деятельности в 2018 году. Постановление, подписанное премьер-министром правительства РБ Рустэмом Мардановым, опубликован на официальном портале правовой информации Башкирии.

Как следует из документа, правительство рассчитывает повысить валовый региональный продукт с 306,8 до 956,6 тыс.руб. на душу населения, а к 2025 создать не менее 100 компаний с совокупной выручкой не менее 600 млрд руб. в год.

Также планируется привлечь не менее 10 резидентов на каждую территорию социально-экономического развития, заключить соглашение с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» о софинансировании расходов республики на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимой для осуществления новых инвестиционных проектов в моногородах. Кроме этого, планируется завершить реализацию проектов, действующих в рамках программы «Пять шагов благоустройства» (реализовать 28 проектов в 6 моногородах).

Позиция Башкирии в рейтинге глав регионов по уровню содействия развития конкуренции должна быть не ниже 20 места.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики должен составить не менее 154,5 млрд руб.

ГУП «Информационно-аналитический центр» необходимо подготовить оценку налогового потенциала не менее 100 предприятий.