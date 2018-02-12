Появились новые данные об участи служащих частной военной компании в Сирии
Споры вокруг информации о гибели сотен россиян в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на левом берегу Евфрата не утихают.
Как сообщают «Новые Известия», впервые о серьезных потерях россиян в Сирии сообщил три дня назад Игорь Стрелков (Гиркин), ставший известным после участия в боях за город Славянск на Донбассе в 2014 году. Он призвал образумиться тех, то намерен съездить повоевать «на заработки» в Сирию.
Тем временем представители Минобороны России сообщили, то «по данным из надежного источника, "официальных российских военных" в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет». Однако, по мнению экспертов, это вовсе не означает, что там не могли находиться представители частной военной компании "под видом сирийцев". По крайней мере, упорно циркулируют сведения, что ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера", в итоге их потери оценивают, как минимум, в 100 человек убитыми.
- Мы считаем, что сознательное уничтожение многих десятков русских людей (в том числе - граждан РФ) и увечья, нанесенные десяткам других - не могут замалчиваться официальными органами власти в угоду сохранения видимости "союзнических отношений" с их убийцами. Вместе с тем, мы единодушно напоминаем, что всегда считали и продолжаем считать участие ВС и иных военных формирований РФ (в том числе - ЧВК) в гражданской войне в Сирии - безумной авантюрой, способной принести нашей стране и русскому народу лишь напрасные потери и ничего более, - написал Игорь Стрелков.
Он подчеркнул, что на 100 процентов уверен в разгроме ЧВК «Вагнер», поскольку получил информацию по нескольким каналам от тех, кто там находится или находился в момент трагедии.
- Сожалею о бессмысленной гибели многих своих товарищей по Донбассу, не внявших моим предупреждением, что почти неизбежно закончится именно этим, - подчеркнул Игорь Стрелков.
Вот одно из сообщений о трагических событиях в Сирии, появившееся в соцсетях, публикуется без обратных данных из соображений конфиденциальности.
"Вагнер", Сирия, потери... – пишет в соцсетях Александр Сладков. - Почему мы не имеем права знать правду о наших парнях, которые воюют в Сирии? Что за поганая мода отсутствия официальных заявлений!? Я общался там с ребятами из ЧВК. И мне за этих ребят не стыдно. Отличные профессионалы, их любят и уважают наши солдаты - те всегда помогут, всегда подскажут. Наши боевые генералы пишут научные работы об их рисковых и крайне удачных действиях. Например, по штурму острова на Евфрате, у Дейр-эз-Зора. Скажете - ЧВК наемники? Нет, профессионалы, и не такие бесстыдные, как наши футболисты, и не такие бесполезные, как "миллионеры в трусах"... Если нам, сжалившись, сообщают имена наших штатных военных, Героев Сирии, только после их смерти, то об этих парнях и после похорон ничего не будет известно. Только ложь, домыслы и пересуды. А они не достойны такого отношения.