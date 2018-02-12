Появились новые данные об участи служащих частной военной компании в Сирии

Больше всего участников обсуждения интересует вопрос: почему по этому поводу молчат официальные российские СМИ?

Споры вокруг информации о гибели сотен россиян в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на левом берегу Евфрата не утихают.

Как сообщают «Новые Известия», впервые о серьезных потерях россиян в Сирии сообщил три дня назад Игорь Стрелков (Гиркин), ставший известным после участия в боях за город Славянск на Донбассе в 2014 году. Он призвал образумиться тех, то намерен съездить повоевать «на заработки» в Сирию.

Тем временем представители Минобороны России сообщили, то «по данным из надежного источника, "официальных российских военных" в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет». Однако, по мнению экспертов, это вовсе не означает, что там не могли находиться представители частной военной компании "под видом сирийцев". По крайней мере, упорно циркулируют сведения, что ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера", в итоге их потери оценивают, как минимум, в 100 человек убитыми.

- Мы считаем, что сознательное уничтожение многих десятков русских людей (в том числе - граждан РФ) и увечья, нанесенные десяткам других - не могут замалчиваться официальными органами власти в угоду сохранения видимости "союзнических отношений" с их убийцами. Вместе с тем, мы единодушно напоминаем, что всегда считали и продолжаем считать участие ВС и иных военных формирований РФ (в том числе - ЧВК) в гражданской войне в Сирии - безумной авантюрой, способной принести нашей стране и русскому народу лишь напрасные потери и ничего более, - написал Игорь Стрелков.

Он подчеркнул, что на 100 процентов уверен в разгроме ЧВК «Вагнер», поскольку получил информацию по нескольким каналам от тех, кто там находится или находился в момент трагедии.

- Сожалею о бессмысленной гибели многих своих товарищей по Донбассу, не внявших моим предупреждением, что почти неизбежно закончится именно этим, - подчеркнул Игорь Стрелков.

Вот одно из сообщений о трагических событиях в Сирии, появившееся в соцсетях, публикуется без обратных данных из соображений конфиденциальности.