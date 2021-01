Премьер-министр Башкирии предупредил о напряженном годе

Вчера, 11 января, премьер-министра Башкирии Андрей Назаров провел первое заседание президиума правительства, где наметил план работы.

Уже в новом году в планы правительства входят подъем экономики, увеличение экспорта, повышение эффективности реализации нацпроектов и республиканской адресной программы, работа с федеральным структурами. Кроме того, в Башкирии планируется проведение международных и федеральных мероприятий, строительство жилья и решение проблем дольщиков. Андрей Назаров предупредил коллег, что наступивший год будет крайне напряженным из-за снижения объема ресурсов в связи с пандемией коронавируса. Придётся действовать гораздо эффективнее, чем раньше. Будем воевать не числом, а умением, сказал премьер-министр. Назаров считает, что 2021 год должен стать ключевым с точки зрения реализации «лучших амбиций».

