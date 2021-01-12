Премьер-министр Башкирии предупредил о напряженном годе

Уже в новом году в планы правительства входят подъем экономики, увеличение экспорта, повышение эффективности реализации нацпроектов и республиканской адресной программы, работа с федеральным структурами. Кроме того, в Башкирии планируется проведение международных и федеральных мероприятий, строительство жилья и решение проблем дольщиков.