Депутат Горсовета раскритиковал работу экс-мэра Уфы Ирека Ялалова

Депутат Артур Хазигалеев написал пост про бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова. В соцсетях парламентарий указал на ошибки экс-главы муниципалитета, которые теперь приходится «расхлебывать».

В частности Хазигалеев указал на бездействие Ялалова при разрушении моста (Бельского — прим.ред.), а также обвинил бывшего мэра в «развале Уфы как столицы». Когда не делалось ничего для её развития. Временные полумеры от мэра. И сейчас выгребать и выгребать, пишет депутат. Он считает, что теперь столице Башкирии нужен мэр-Геракл, «чтобы разгрести эти авгиевы конюшни». На вопрос: «Как быть?» парламентарий отвечает, что необходимы общественные слушания, а также план, по которому «при внесенной трудности город сможет лавировать». Народный избранник также предлагает использовать возможности, например, задействовать новую набережную для разгрузки потока машин, организовать въезды и выезды с улиц, пересекающих проспект Салавата Юлаева, а также расширять улицы-дублеры. В качестве ещё одной ошибки Ялалова Артур Хазигалеев называет отсутствие собственного моста из Демского района в город. Но мы сейчас расхлебываем последствия безграмотного руководства городом при Иреке Ишмухаметовиче. Когда все решения принимались сиюминутно, «затыкая» какие-то мелкие проблемки и закрывая глаза на будущее, считает Хазигалеев. Напомним, Ирек Ялалов был главой администрации Уфы с 2012 по 2018 годы. После чего он вошел в состав Совета Федерации РФ.

