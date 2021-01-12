Депутат Горсовета раскритиковал работу экс-мэра Уфы Ирека Ялалова

Он считает, что теперь столице Башкирии нужен мэр-Геракл, «чтобы разгрести эти авгиевы конюшни». На вопрос: «Как быть?» парламентарий отвечает, что необходимы общественные слушания, а также план, по которому «при внесенной трудности город сможет лавировать». Народный избранник также предлагает использовать возможности, например, задействовать новую набережную для разгрузки потока машин, организовать въезды и выезды с улиц, пересекающих проспект Салавата Юлаева, а также расширять улицы-дублеры. В качестве ещё одной ошибки Ялалова Артур Хазигалеев называет отсутствие собственного моста из Демского района в город.