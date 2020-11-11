Депутаты Курултая Башкирии предложили вернуть проведение митингов в парках и скверах

Депутаты Курултая Башкирии предложили исключить из регионального закона ранее запрещенные для проведения митингов и других публичных мероприятий места - аллеи, сады, парки, скверы, а также территории, находящиеся в собственности физлиц или юрлиц. Кроме того, в Госсобрании предложили разрешить митинги на территориях в радиусе 200 м от вокзалов, аэропортов, на расстоянии 100 м от объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и отдыха, а также на придомовых территориях. Об изменениях сообщает «Коммерсантъ-Уфа».