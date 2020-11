Депутаты Курултая Башкирии предложили вернуть проведение митингов в парках и скверах

Изменения были внесены в проект поправок в статью 10 регионального закона «О местах проведения публичных мероприятий в РБ».

Депутаты Курултая Башкирии предложили исключить из регионального закона ранее запрещенные для проведения митингов и других публичных мероприятий места - аллеи, сады, парки, скверы, а также территории, находящиеся в собственности физлиц или юрлиц. Кроме того, в Госсобрании предложили разрешить митинги на территориях в радиусе 200 м от вокзалов, аэропортов, на расстоянии 100 м от объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и отдыха, а также на придомовых территориях. Об изменениях сообщает «Коммерсантъ-Уфа». К запрещенным же для митингов местам предложено отнести территории гостиниц, турбаз, автостоянок, детских и спортивных площадок, аэропортов, вокзалов, объектов жизнеобеспечения, рекреационные и природоохранные зоны, земли историко-культурного назначения, ТРК, рынки, стройплощадки, ветхие и аварийные дома. Также запрещается проводить публичные мероприятия, если они могут нарушить функционирование объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, транспорта, связи, создать помехи движению пешеходов или машин. Отмечается, что поводом для изменений в законодательстве стало решение Конституционного суда России, признавшего недопустимость установления запретов на проведение митингов вблизи школ, медучреждений, храмов и других объектов. Напомним, ужесточение закона о проведении публичных мероприятий в Башкирии случилось в июне 2019 года. Тогда за ужесточение закона о массовых мероприятиях проголосовали 66 депутатов, против — 25, двое воздержались, восемь депутатов не стали голосовать.

