Работающих подростков предложили наделить правом голоса на выборах

С соответствующим письмом на имя руководителя Совета Федерации Валентины Матвиенко ознакомилась редакция информационного портала RT.
В обращении к главе Совфеда политолог акцентировал внимание на одном из положений действующего в России трудового законодательства. Антон Орлов напомнил о том, что молодые люди в возрасте от 16 лет обладают правом на заключение трудовых договоров, на ведение трудовой деятельности и на осуществление налоговых отчислений в бюджет.
При достижении 16-летнего возраста граждане фактически вступают во взрослую жизнь, и их начинают касаться все вопросы, связанные с правовым регулированием трудовой деятельности, а также с налоговой политикой, пояснил Орлов.
Однако, влиять на свою дальнейшую жизнь посредством участия в избирательных кампаниях лица в возрасте от 16 лет при этом не могут, подчеркнул эксперт.
Политолог попросил Совет Федерации оценить, насколько целесообразно будет внести поправки в законодательство, чтобы граждане в возрасте от 16 лет, осуществляющие трудовую деятельность, получили активное избирательное право.