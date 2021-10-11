Работающих подростков предложили наделить правом голоса на выборах

Работающих подростков предложили наделить правом голоса на выборах

Работающих подростков предложили наделить правом голоса на выборах

Вчера, 20:26
Политика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Работающих подростков предложили наделить правом голоса на выборах. Инициатива принадлежит директору Института исследования проблем современной политики Антону Орлову.

С соответствующим письмом на имя руководителя Совета Федерации Валентины Матвиенко ознакомилась редакция информационного портала RT.

В обращении к главе Совфеда политолог акцентировал внимание на одном из положений действующего в России трудового законодательства. Антон Орлов напомнил о том, что молодые люди в возрасте от 16 лет обладают правом на заключение трудовых договоров, на ведение трудовой деятельности и на осуществление налоговых отчислений в бюджет.

При достижении 16-летнего возраста граждане фактически вступают во взрослую жизнь, и их начинают касаться все вопросы, связанные с правовым регулированием трудовой деятельности, а также с налоговой политикой, пояснил Орлов.

Однако, влиять на свою дальнейшую жизнь посредством участия в избирательных кампаниях лица в возрасте от 16 лет при этом не могут, подчеркнул эксперт.

Политолог попросил Совет Федерации оценить, насколько целесообразно будет внести поправки в законодательство, чтобы граждане в возрасте от 16 лет, осуществляющие трудовую деятельность, получили активное избирательное право.

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