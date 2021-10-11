Работающих подростков предложили наделить правом голоса на выборах

В обращении к главе Совфеда политолог акцентировал внимание на одном из положений действующего в России трудового законодательства. Антон Орлов напомнил о том, что молодые люди в возрасте от 16 лет обладают правом на заключение трудовых договоров, на ведение трудовой деятельности и на осуществление налоговых отчислений в бюджет.