Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии

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Соответствующий указ появился на сайте kremlin.ru..
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 11 октября, президент России Владимир Путин своим указом назначил исполняющим обязанности главы Башкирии Радия Хабирова. Указ об этом опубликован только что на сайте kremlin.ru.
- Путин назначил Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и Хабирова Радия Фаритовича - временно исполняющим обязанности главы Башкирии, - процитировал Интерфакс пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Напомним, сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов, руководивший республикой с 2010 года, досрочно покинул свой пост.
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