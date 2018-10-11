СМИ: С 12 октября пост главы Башкирии может занять мэр Красногорска Радий Хабиров
По мнению ряда СМИ, политик может возглавить Башкирию до выборов, которые намечены на сентябрь 2019 года.
Мэр Красногорска Радий Хабиров может приступить к обязанностям исполняющего обязанности главы Башкирии уже с завтрашнего дня. Об этом сообщило радио «Говорит Москва» со ссылкой на свой источник. Место главы региона Радию Хабирову прочат до выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года.
Между тем, буквально пару недель назад в ходе встречи со студентами РГСУ на вопрос одного из студентов о возможном выдвижении в главы республики Башкортостан, Хабиров на несколько секунд замешкался. Однако после взял уверенный тон и дал совершенно определенный ответ.
- Выдвигаться я не буду. Структура управления в РФ устроена таким образом, что все подобные инициативы исходят от президента. Я на них опираюсь, - сказал тогда Радий Хабиров.
Рассказал он и о тоске по родной Башкирии:
- Наверняка из вас есть студенты, которые родом не из Москвы. Ваше отличие от меня в том, что вы переехали в Москву, когда вам было 17 лет, когда ваша жизнь только начинается. А я переехал, когда мне было 45 лет. Корнями, философией, мировоззрением, всем организмом я вырос там. Но жизнь распоряжается так, что мы вынуждены передвигаться. Я скучаю по Родине, конечно. Но хочу сказать, что человек довольно пластичен. Если у вас есть голова на плечах и желание жить и развиваться, вы не будете бояться кардинальных изменений.
Напомним, сегодня, 11 октября, глава Башкирии Рустэм Хамитов, руководивший республикой с 2010 года, объявил о своей отставке.
Для справки
53-летний Радий Хабиров сейчас является мэром города Красногорска, который считается негласной столицей Подмосковья. Он занимает эту должность с января 2017 года и успел там заслужить уважение населения и репутацию мудрого руководителя и крепкого хозяйственника. Ранее Радий Хабиров занимал должность заместителя начальника Управления внутренней политики Администрации президента России АП, а до этого он работал руководителем администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова.