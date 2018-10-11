СМИ: С 12 октября пост главы Башкирии может занять мэр Красногорска Радий Хабиров

Мэр Красногорска Радий Хабиров может приступить к обязанностям исполняющего обязанности главы Башкирии уже с завтрашнего дня. Об этом сообщило радио «Говорит Москва» со ссылкой на свой источник. Место главы региона Радию Хабирову прочат до выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года.

Между тем, буквально пару недель назад в ходе встречи со студентами РГСУ на вопрос одного из студентов о возможном выдвижении в главы республики Башкортостан, Хабиров на несколько секунд замешкался. Однако после взял уверенный тон и дал совершенно определенный ответ.

- Выдвигаться я не буду. Структура управления в РФ устроена таким образом, что все подобные инициативы исходят от президента. Я на них опираюсь, - сказал тогда Радий Хабиров.

Рассказал он и о тоске по родной Башкирии:

- Наверняка из вас есть студенты, которые родом не из Москвы. Ваше отличие от меня в том, что вы переехали в Москву, когда вам было 17 лет, когда ваша жизнь только начинается. А я переехал, когда мне было 45 лет. Корнями, философией, мировоззрением, всем организмом я вырос там. Но жизнь распоряжается так, что мы вынуждены передвигаться. Я скучаю по Родине, конечно. Но хочу сказать, что человек довольно пластичен. Если у вас есть голова на плечах и желание жить и развиваться, вы не будете бояться кардинальных изменений.

Напомним, сегодня, 11 октября, глава Башкирии Рустэм Хамитов, руководивший республикой с 2010 года, объявил о своей отставке.

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