Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с Днем республики

Вчера, 10 октября, перед Днем республики Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с наступающим праздником. В своем выступлении он рассказал об успешных программах развития и приоритетных задачах на будущее.

-Экономика республики продолжает устойчиво развиваться, - отмечает глава республики. - Сейчас валовой региональный продукт Башкортостана составляет порядка 1,5 трлн рублей. Чтобы решить поставленную главой государства задачу – нарастить к 2024 году среднедушевой показатель ВРП в полтора раза, нужно в полной мере задействовать весь наш потенциал, сконцентрировать ресурсы на прорывных направлениях.

-Успешно работают промышленные предприятия, которые нарастили производство на 3,5 процента. За восемь месяцев объём товаров и услуг республиканских организаций вырос к прошлому году почти на 12 процентов. Улучшаются показатели в оптовой и розничной торговле. Увеличился транспортный грузооборот. Снизился уровень инфляции.

-Республика вышла в лидеры по числу вновь созданных сельхозкооперативов. Для нашей экономики – это значимая «точка роста», достойная широкой поддержки, так же, как и семейное предпринимательство.

-Один из жизненно важных вопросов – развитие дорожной инфраструктуры. Успешно реализуется программа «Безопасные и качественные дороги», особенно активно – в Уфимской агломерации. Протяженность отремонтированных магистралей в столице выросла за последние три года в два раза.

-Республика становится всё более известна как один из центров туризма. Наши курорты и места отдыха занимают лидирующие позиции в туристических рейтингах. Озеро Якты-куль заняло одно из первых мест по популярности среди туристов России. Маршруты «Настоящая Башкирия» и «По следам Пржевальского» признаны лучшими по итогам всероссийского конкурса.