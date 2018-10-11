Глава Башкирии Рустэм Хамитов попросил об отставке

Сегодня, 11 октября, глава республики Рустэм Хамитов объявил о своей отставке и направил соответствующее обращение президенту РФ Владимиру Путину. Доверенный источник Медиакорсети сообщил, что официальное подтверждение появится в ближайшее время.

Рустэм Хамитов родился 18 августа 1954 года в Кемеровской области. В 1977 году окончил высшее техническое училище имени Баумана по специальности "Двигатели летательных аппаратов".

В 2003-2004 годах – руководитель межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, начальник Управления крупнейших налогоплательщиков Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.

С 2004 по 2009 годы - руководитель Федерального агентства водных ресурсов. С 2009 года работал заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро».

С 19 июля 2010 года занимал пост Президента республики Башкортостан, затем был переизбран на второй срок. С 1 января 2015 года занимал должность главы Республики Башкортостан.