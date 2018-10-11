Официально: Рустэм Хамитов покидает пост главы республики

Рустэм Хамитов подтвердил свою отставку. Сегодня, 11 октября, в праздничный день глава республики заявил о досрочном сложении своих полномочий. Он объяснил это тем, что не собирается идти в 2019 году на выборы главы Башкирии, а новой команде понадобится время, чтобы подготовиться к выборам.

- Завершается моя работа в должности Главы Республики Башкортостан. Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку, - сообщил Рустэм Хамитов на официальном сайте главы региона. - Благодарю вас за поддержку, которую я ощущал все восемь лет своей работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего.

-Слухи, а порой и фальшивые новости преследуют любого крупного руководителя. Так устроен мир, и с этим ничего не сделаешь. Но я в своей деятельности ориентировался исключительно на порядочность, честность и ответственность.

Я искренне уважаю каждого жителя республики, его мнение, его права. Это мой принцип работы. Со многими из вас я встречался лично или на собраниях, форумах, праздниках. Мне всегда доставляло удовольствие видеть вас, слушать вас и общаться с вами. Я всегда дорожил вашим добрым словом и желанием помочь, вашей отзывчивостью и открытостью.

Я работал для людей, для вас, уважаемые жители республики. Трудился честно и никогда не позволял себе преступать грань законов. Я уверен, что поступаю правильно. Башкортостан – замечательная республика. И я, вообще говоря, счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края..