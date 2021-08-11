Премьер-министр Андрей Назаров высказался об открытии завода «Цемикс» в Башкирии

Напомним, жители Башкирии заподозрили, что работники «Цемикса» на встрече с Путиным в Абзелиловском районе в прямом эфире оказались подставными. В заводчанах, одетых в униформу и задававших вопросы президенту, узнали сотрудниц муниципального отдела капитального строительства района. Также в TikTok опубликовали видео, в котором политтехнолог Андрей Потылицын предположил, что чиновники могли «подсуетиться» и подменить рабочих сотрудниками районной администрации, чтобы избежать неприятных вопросов от реальных заводчан. Потылицын отметил, что соучастниками подмены работников были и представители администрации президента. В соцсетях первый заместитель главы администрации Абзелиловского района Руслан Халилов попытался объяснить ситуацию, отметив, что «никакой подставы» не было.