Премьер-министр Андрей Назаров высказался об открытии завода «Цемикс» в Башкирии

Премьер-министр Андрей Назаров высказался об открытии завода «Цемикс» в Башкирии
Премьер-министр Андрей Назаров высказался об открытии завода «Цемикс» в Башкирии
Вчера, 19:22ПолитикаАлександра КонстантиноваФото: с личной страницы Андрея Назарова
Он отметил, что над вопросами, заданными Путину, правительство уже работает.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров высказался на своей странице в соцсетях о недавнем приезде Владимира Путина и открытии завода «Цемикс».

— Я рад, что у наших жителей была уникальная возможность встретиться с Президентом нашей страны и задать свой вопрос. На этой встрече присутствовали все, кто принимал непосредственное участие в строительстве и запуске завода: как работники завода «Цемикс», так и представители подрядных организаций, которые строили завод, сотрудники МКУ Абзелиловского района, — отметил Назаров.

Он рассказал, что глава Башкирии Радий Хабиров после мероприятия поручил организовать встречу, которая состоится в скором времени. Сейчас власти разбирают все вопросы от жителей республики. Премьер-министр подчеркнул, что все вопросы «крайне важны».

Назаров выделил три вопроса, над которыми правительство уже начало работать. Это бесплатная газификация домов и проблема с газом в деревне Даутово, вопрос об ипотеке и дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса в сфере IT.

Также он добавил, что республика ждёт президента России на чемпионате мира по рабочим профессиям WorldSkills, который пройдёт с 25 по 29 августа.

Напомним, жители Башкирии заподозрили, что работники «Цемикса» на встрече с Путиным в Абзелиловском районе в прямом эфире оказались подставными. В заводчанах, одетых в униформу и задававших вопросы президенту, узнали сотрудниц муниципального отдела капитального строительства района. Также в TikTok опубликовали видео, в котором политтехнолог Андрей Потылицын предположил, что чиновники могли «подсуетиться» и подменить рабочих сотрудниками районной администрации, чтобы избежать неприятных вопросов от реальных заводчан. Потылицын отметил, что соучастниками подмены работников были и представители администрации президента. В соцсетях первый заместитель главы администрации Абзелиловского района Руслан Халилов попытался объяснить ситуацию, отметив, что «никакой подставы» не было.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы