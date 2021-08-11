Партия пенсионеров предлагает конкретные шаги по снижению расходов на ЖКХ

На межрегиональном круглом столе члены Партии пенсионеров поговорили на тему снижения квартплаты. Участники политического объединения заявили о необходимости продажи ресурсов в России лишь по приборам учета. Люди должны иметь право поставить генераторы на своей территории.

По словам сторонника Партии пенсионеров, специалиста в области энергетики Евгения Казакова, пора начинать использовать возобновляемые источники энергии. Так, можно уменьшить расходы на коммунальную службу. В некоторых случаях за счет продажи электричества подобный подход даже начнет приносить россиянам прибыль. Об этом пишет novostivolgograda.ru. Евгений Казаков призвал покрывать новые дома не обычной облицовкой, а солнечными панелями. Эта технология отечественная. Сами панели тоже производятся в РФ. При реализации данной инициативы большая часть расходов на общедомовые платежи за электроэнергию станет генерироваться самим домом. Закон о микрогенерации заработал в России в минувшем году. Но для частных домохозяйств он применяется очень редко. Закон предполагает, что каждый россиянин на своем участке сможет установить генерацию, а не покупать электричество из сети. Зампред президиума центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков сказал, что его однопартийцами уже разработана дорожная карта. Документ призван улучшить управление в жилищной сфере. Представитель партии добавил, что его однопартийцы профессионально озвучивают проблемы, которые связаны с жилищно-коммунальным хозяйством и многоквартирными домами. В партии понимают, куда надавить, чтобы траты граждан в данной области снизились. По мнению Широкова, любой ресурс в Российской Федерации нужно реализовывать не по нормативам, а лишь по приборам учета. Кроме того, необходимо учитывать объем и качество поставляемого электричества. Когда на улице -5, сотрудники коммунальных служб топят на -15. А платить за все в конечном счете приходится конечному потребителю. Огромные утечки в инфраструктуре видны и по воде. И опять оплачивать все вынужден ресурсник, сетует эксперт. В Партии пенсионеров предлагают обязать коммунальные компании, реализующие воду или электричество по нормативу, предоставлять скидку в 30% от выставленного счета. Соответствующий подход заставит коммунальщиков установить счетчики во всех домах, а также контролировать их исправность и бесперебойную работу. Представители партии предлагают пересмотреть наполнение платежных квитанций. Система начисления платежей должна стать намного проще и понятнее для потребителей.

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