Партия пенсионеров предлагает конкретные шаги по снижению расходов на ЖКХ

Партия пенсионеров предлагает конкретные шаги по снижению расходов на ЖКХ
Партия пенсионеров предлагает конкретные шаги по снижению расходов на ЖКХ
Вчера, 20:30ПолитикаФото: pensioner.party
На межрегиональном круглом столе члены Партии пенсионеров поговорили на тему снижения квартплаты. Участники политического объединения заявили о необходимости продажи ресурсов в России лишь по приборам учета. Люди должны иметь право поставить генераторы на своей территории.

По словам сторонника Партии пенсионеров, специалиста в области энергетики Евгения Казакова, пора начинать использовать возобновляемые источники энергии. Так, можно уменьшить расходы на коммунальную службу. В некоторых случаях за счет продажи электричества подобный подход даже начнет приносить россиянам прибыль. Об этом пишет novostivolgograda.ru.

Евгений Казаков призвал покрывать новые дома не обычной облицовкой, а солнечными панелями. Эта технология отечественная. Сами панели тоже производятся в РФ. При реализации данной инициативы большая часть расходов на общедомовые платежи за электроэнергию станет генерироваться самим домом.

Закон о микрогенерации заработал в России в минувшем году. Но для частных домохозяйств он применяется очень редко. Закон предполагает, что каждый россиянин на своем участке сможет установить генерацию, а не покупать электричество из сети.

Зампред президиума центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков сказал, что его однопартийцами уже разработана дорожная карта. Документ призван улучшить управление в жилищной сфере.

Представитель партии добавил, что его однопартийцы профессионально озвучивают проблемы, которые связаны с жилищно-коммунальным хозяйством и многоквартирными домами. В партии понимают, куда надавить, чтобы траты граждан в данной области снизились.

По мнению Широкова, любой ресурс в Российской Федерации нужно реализовывать не по нормативам, а лишь по приборам учета. Кроме того, необходимо учитывать объем и качество поставляемого электричества.

Когда на улице -5, сотрудники коммунальных служб топят на -15. А платить за все в конечном счете приходится конечному потребителю. Огромные утечки в инфраструктуре видны и по воде. И опять оплачивать все вынужден ресурсник, сетует эксперт.

В Партии пенсионеров предлагают обязать коммунальные компании, реализующие воду или электричество по нормативу, предоставлять скидку в 30% от выставленного счета. Соответствующий подход заставит коммунальщиков установить счетчики во всех домах, а также контролировать их исправность и бесперебойную работу.

Представители партии предлагают пересмотреть наполнение платежных квитанций. Система начисления платежей должна стать намного проще и понятнее для потребителей.

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